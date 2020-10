1









Il mercato si è chiuso e ora è il momento dei retroscena. In particolare ne arriva uno "bomba" dalla Spagna. Secondo Don Balon infatti la Juventus avrebbe seriamente pensato di prendere Lionel Messi attraverso un triplice scambio col Barcellona. Sarebbero stati messi sul piatto infatti Paulo Dybala, Matthijs De Ligt e Alex Sandro. Tre big, soprattutto la Joya, per il fuoriclasse argentino. Certamente sarebbe stato epico vedere in bianconero Messi e Ronaldo insieme. Ma alla fine l'operazione non è stata avviata, una triplice partenza del genere sarebbe stata troppo per la Juve.