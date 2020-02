Secondo Don Balon, il ds della Juventus Paratici starebbe chiudendo per l’esterno mancino brasiliano Alex Telles, ex Inter, oggi al Porto: intesa sulla base di 25 milioni di euro, con il classe ’92 che sarebbe felice di tornare in Serie A, dopo l’esperienza all’Inter.



Alex Telles è finito nel mirino di Paratici già da un paio di estati, ma la permanenza di Alex Sandro non ha mai portato a chiudere il colpo. Il lizza con Emerson Palmieri per sostituire proprio il brasiliano, anche se in bianconero tornerà Luca Pellegrini.