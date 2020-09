È un pallino in casa Juventus, che ciclicamente ritorna sopratutto da quando a Torino è sbarcato l'alieno Cristiano Ronaldo. E dalla Spagna raccontano di un nuovo tentativo. Stando a quanto riporta il quotidiano As, la dirigenza bianconera avrebbe sondato il terreno per Marcelo, grande amico di CR7, terzino del Real Madrid che vanta ben 22 titoli all’attivo con la camiseta blanca. Fabio Paratici e gli uomini di mercato hanno contattato l’entourage del campione brasiliano, riscontrando però un problema che metterebbe in salita un’eventuale trattativa: il suo ingaggio si aggira sugli 8 milioni di euro netti a stagione, non sostenibili dalla Juve anche alla luce della necessità di regalare a Pirlo un numero 9 di livello dopo la partenza di Higuain.



C’È ANCHE L’INTER – Non solo la Juventus, perché – si legge – anche l’Inter avrebbe fatto un tentativo per Marcelo, ma l’altissimo stipendio ha spaventato anche il club di Viale della Liberazione.