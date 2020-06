In casa Juventus proseguono i lavori per rinforzare le corsie laterali. L’unica garanzia è rappresentata da Alex Sandro, schierato anche quando il suo fisico chiedeva riposo per mancanza di alternative. Per questo il CFO bianconero Fabio Paratici sta sondando diversi nomi per la fascia, tra cui Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea. Dalla Spagna giungono importanti novità a riguardo. Stando a quanto riporta Todofichajes.com, i due club avrebbero dato una spinta alla trattativa, con l’ex esterno della Roma che si trasferirebbe alla Juve in prestito per una stagione con obbligo di riscatto.