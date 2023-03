Lavorrebbe riportare in Italia il centrocampista ora in forza all'Atletico Madrid Rodrigo. Stando a quanto riferisce Fichajes.net, il giocatore ex Udinese sarebbe molto apprezzato da Allegri, che, pur di averlo in rosa, sarebbe disposto a spingere la dirigenza bianconera a mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti dall'Atletico per la cessione del cartellino. Dal canto suo il centrocampista lascerebbe volentieri Madrid.