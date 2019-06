La Juventus è stata accostata a più riprese a Gareth Bale, in uscita dal Real Madrid nel prossimo mercato estivo, soprattutto da voci dalla Spagna. Proprio da qui arrivano novità clamorose a riguardo. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, Antonio Conte avrebbe chiesto all'Inter di ingaggiare il gallese per rinforzare l'attacco dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Zinedine Zidane ha già messo in chiaro le incomprensioni con Bale, che ora pare destinato a un futuro in Serie A, tra Juventus e Inter.