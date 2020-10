Una bomba dalla Spagna: secondo quanto riporta fichajes.net, l'Inter farà un tentativo per Paulo Dybala. I nerazzurri, con Marotta e Conte su tutti, hanno individuato ne La Joya l'eventuale sostituto di Lautaro Martinez in caso di cessione dell'ex Racing. L'allenatore sta spingendo molto con la società e lo conosce bene per averlo già allenato in bianconero, l'ad non ha mai nascosto il suo gradimento per il talento di Dybala. Nel frattempo, la trattativa per il rinnovo di contratto con la Juve è in fase di stallo.