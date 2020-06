Arrivano conferme anche dalla Spagna: stando a quanto riporta As, l’Atletico Madrid fa sul serio per Milik. Il quotidiano spagnolo afferma come il Cholo Simeone vorrebbe puntare sull’attaccante del Napoli, tanto che i Colchoneros avrebbero già presentato una proposta di ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Sul polacco c’è da tempo la Juventus, che dunque dovrà fronteggiare la concorrenza spagnolo. In ogni caso, De Laurentiis ha già posto le condizioni per la cessione: servono almeno 40 milioni, ma la scadenza del contratto (2021) può giocare a favore delle pretendenti.