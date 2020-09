La telenovela legata al nuovo centravanti della Juventus si arricchisce di un nuovo intreccio. Almeno questo è quanto filtra dalla Spagna, dove Cadena SER rivela che l'Atletico Madrid è interessato a ingaggiare a parametro zero Edinson Cavani per rimpiazzare Diego Costa, in cima alla lista delle cessioni colchonere. L'Atletico è la squadra anche di Alvaro Morata, che il club madrileno non sarebbe però intenzionato a cedere. Dopo che sono stati indicati come prime alternative a Luis Suarez ed Edin Dzeko per il mercato in entrata bianconero, ecco che secondo questa nuova ipotesi Morata e Cavani potrebbero invece ritrovarsi a condividere gli spogliatoi del Wanda Metropolitano agli ordini del Cholo Simeone.