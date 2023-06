Ancora incerto della sua permanenza a Torino, Dusan Vlahovic continua a ricevere proposte di mercato allettanti e che potrebbero far vacillare la posizione fino a questo momento decisa della Juventus. Intanto, stando a quanto riportato dal portale spagnolo Diario Goal, l'Atletico Madrid non avrebbe mollato la presa sul serbo e starebbe preparando 4 cessioni per monetizzare e investire il denaro sull'ex centroavanti della Fiorentina.