Arek Milik sarà uno dei tantissimi protagonisti del mercato estivo. Sbarcato a gennaio al Marsiglia dal Napoli, potrebbe fare nuovamente le valige verso altri lidi. Stando a quanto riporta As, l’Atletico Madrid non avrebbe problemi a versare nelle casse del club francese i 12 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Colchoneros che dunque si impongono come avversario concreto per il polacco, nel mirino di Juventus e Paris Saint-Germain, interessato nel caso in cui non dovesse riuscire a riscattare Kean dall’Everton.