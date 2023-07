Continua a regnare nell'incertezza il futuro di Alvaro Morata, sempre più lontano dall'Atletico Madrid e vicino a fare il suo ritorno in Italia. Su di lui c'è, infatti, il forte interesse di Inter, Milan e Roma, con la Juve che ha fatto vari sondaggi per capire gli eventuali costi dell'operazione. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, gli spagnoli hanno fatto sapere che per acquistare il cartellino del giocatore serviranno almeno 20 milioni di euro.