Se fino a ieri non filtrava molto ottimismo sulla trattativa tra Juve e Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata, oggi le speranze dei tifosi juventini sono aumentate. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon infatti, i Colchoneros sarebbero disposti a negoziare la cifra di 35 milioni pattuita inizialmente, arrivando ad una riduzione di quasi 10 milioni di euro. Ancora troppi per la Vecchia Signora, la quale spera di chiudere attorno ai 15 milioni la trattativa, ma il segnale di un passo indietro da parte del club spagnolo lascia presagire che alla fine El Canterano resterà all'ombra della Mole.