In queste ultime settimane, uno dei nomi che a più riprese è finito al centro del dibattito in casa Juve, è quello del brasiliano Arthur. Il suo futuro non sembra infatti essere a Torino e per l'ex Barca si sarebbe fatto avanti l'Arsenal che nel frattempo, stando a quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, avrebbe iniziato a sondare il terreno anche per l'ex obiettivo dei bianconeri Tielemans.