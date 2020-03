Secondo quanto riporta Don Balon, l'agente di Miralem Pjanic starebbe sondando il terreno per un'eventuale trasferimento del suo assistito. Infatti, il procuratore del bosniaco della Juventus avrebbe chiamato il Real Madrid, per capire quali spiragli ci possano essere per uno scenario futuro lontano da Torino. Pjanic non sta vivendo il suo momento migliore da quando è alla Juve, apparso poco adatto al gioco di Maurizio Sarri.