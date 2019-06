Il Real Madrid è già il re del calciomercato estivo. Dopo il colpo Jovic, il club di Florentino Pérez ha ufficializzato anche l’acquisto di un altro top player per l’attacco: Eden Hazard. Un innesto che, però, rischia di “rovinare” i piani di Zinedine Zidane. Come riporta Don Balón, la prima richiesta del tecnico francese era Paul Pogba e i 100 milioni di euro spesi per Hazard rischiano di allontanare definitivamente il centrocampista: impensabile infatti che il Real possa completare un altro investimento a tre cifre nella medesima finestra di mercato. Una buona notizia per la Juventus, l’altro grande club interessato al fuoriclasse del Manchester United.