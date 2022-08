Dalla Spagna ne sono certi: Filipsi trasferirà alla. L'attaccante dell'inizialmente sembrava vicino alla Juve, salvo poi un allontanamento di Madama e il forte pressing delper l'attaccante serbo. Ora però Massimiliano Allegri ha espresso gradimento verso l'attaccante serbo, amico per altro di Dusan, e sarebbe lui il profilo ideale per completare l'attaccante della Juventus che ha bisogno di un esterno che possa giocare a sinistra vista l'indisponibilità di Federico Chiesa.Dalla Spagna, stando a quanto riporta Relevo, la Juventus ha raggiunto un principio d'accordo con l'Eintracht Francoforte per Filip Kostic, l'attaccante serbo ha sempre voluto la Juventus. Nelle prossime ore verrà ufficializzato il trasferimento dell'attaccante.