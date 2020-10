Se da una parte Pirlo vuole conquistare la prima vittoria di prestigio alla guida della Juventus, anche per Koeman rappresenta una sfida cruciale. Sia per sottolineare il suo status di allenatore del Barça, sia per aiutare la squadra ad uscire dal caos Bartomeu attraverso ii risultati. Mundo Deportivo racconta della doppia sfida contro la Juve: “Vincere a Torino sarebbe un grande passo per il Barcellona, metterebbe fine alla maledizione di Koeman in Italia, dove non ha mai vinto da giocatore e nemmeno da allenatore. Ha giocato sette partite ufficiali nella sua carriera di calciatore contro la stessa Juve (1-0 nella Recopa 1990-91), due sconfitte contro l’Italia (1988 e 1990) e quattro nel Mondiale del 90 con tre pareggi contro Egitto, Inghilterra e Irlanda. Inoltre, vincere contro la Juve significherebbe il primato nel girone).