Francksi è imbarcato sull'aereo del Barça per dirigersi verso Los Angeles e partecipare al tour negli Stati Uniti, ma il suo futuro come giocatore blaugrana è ancora incerto e presto potrebbero esserci novità sul suo possibile destino. A riportarlo è il Mundo Deportivo, secondo cui la Juventus è la squadra più interessata a ottenere l'ingaggio del centrocampista. Qualche giorno fa si è parlato del fatto che i bianconeri potrebbero offrire un prestito con opzione di acquisto, valutazione totale di 15 milioni di euro.Tale proposta non ha completamente convinto il Barça, che preferirebbe una cessione definitiva. Per MD, adesso si parla del fatto che la Juventus potrebbe riprovare a farsi avanti per Kessie con un'offerta che potrebbe risultare più interessante per i blaugrana. Si prevede un incontro tra i responsabili sportivi del Barça e della Juve sfruttando il loro test amichevole a Santa Clara, di fatto stanotte, e sul tavolo potrebbe finire un nome clamoroso: quello di Federico