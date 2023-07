Quale sarà la prossima squadra di Franck? In mezzo all'incertezza, c'è un solo dato di fatto: il Barcellona dà per scontata la cessione del centrocampista ivoriano, fuori dal progetto tecnico di Xavi. Una cessione necessaria per alleggerire la massa salariale e generare una bella plusvalenza, visto che il giocatore è arrivato gratuitamente un anno fa, dopo essersi svincolato dal Milan. Nel suo destino potrebbe esserci di nuovo l'Italia, con la Juventus molto interessata. I bianconeri hanno chiesto l’ex centrocampista rossonero in prestito con obbligo di riscatto, ma come riporta Sport non convince nessuno, così come la destinazione. Kessié preferirebbe la Premier League e quindi sarebbe ben disposto ad attendere qualche giorno.