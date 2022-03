La Juventus ha messo nel mirino Gigio Donnarumma, ai ferri corti con il Paris Saint Germain. La Vecchia Signora sarebbe pronta a fare un'offerta al suo agente Mino Raiola per portare il portiere a Torino. Come riferisce ElNacional.cat il portiere sarebbe stato offerto al Barcellona. Tuttavia i catalani sarebbero convinti di rifiutare l'offerta e di non volere Gigio. Resta aperta la pista Juventus.