Prosegue la programmazione del futuro in casa Juventus. Cristiano Giuntoli, a capo delle operazioni, ha diverse questioni da gestire: cessioni, acquisti e... rinnovi. Tra i tanti nomi c'è anche quello di Weston. Il club bianconero è in trattativa con l’entourage dell'americano per il prolungamento di contratto - scadenza attuale 2025 - ma ad oggi le parti sono ancora distanti. In caso di mancato accordo, il centrocampista americano andrebbe sul mercato, anche perché nelle ultime settimane ci sono stati dei sondaggi da club fuori dall’Europa, spiega Relevo.