Il mercato estivo di avvicina e la Juventus inizia a pensare in prospettiva. Paratici è pronto a regalare al tecnico Maurizio Sarri un clpo per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, Marc André ter Stegen può lasciare il Barcellona. Il portiere dei blaugrana non sarebbe felice in Spagna e starebbe pensando di cambiare squadra al termine della stagione corrente. Solo top club sul tedesco, che sarebbe seguito sopratutto da Bayern Monaco e Juventus.Il calciomercato si avvicina e Paratici inizia a pensare alla Juve che verrà.