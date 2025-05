Dalla Spagna - Juventus su Tchouameni del Real Madrid

Getty Images

La Juventus su Tchouameni

. Questo il nome che dalla Spagna accostano allain vista del prossimo mercato estivo, che si preannuncia fin da ora particolarmente intenso per il club bianconero alla luce dei tanti movimenti previsti sia in uscita che in entrata. Il difensore classe 2000, secondo il portale Fichajes.net, è in uscita dale stuzzica anche la Vecchia Signora, che lo aveva seguito già negli scorsi anni ma che ora, innanzitutto, deve essere certa di qualificarsi alla prossima Champions League.Se ne saprà di più nelle prossime settimane: il calciomercato estivo, lo ricordiamo, include quest'anno anche una finestra straordinaria a partire dal 1° giugno a favore delle società, tra cui appunto la Juventus e il Real Madrid, che parteciperanno al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Tchouameni-Real Madrid, i numeri della stagione