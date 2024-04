Lasi guarda intorno alla ricerca di un nuovo portiere per il futuro, qualora Wojcechdecidesse di lasciare Torino. Stando a quanto riferisce dalla Spagna il portale Relevo infatti la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Filip Jorgensen, portiere di 21 anni al momento in forza al Villarreal. Il portiere è nato in Svezia, ma ha cittadinanza danese, ha “studiato” da Pepe Reina fino a soffiargli il posto nel corso di questa stagione. A seguirlo però non ci sarebbe solo la Juventus, in fila anche alcune big spagnole e non, quindi concorrenza da battere per portarlo a Torino.