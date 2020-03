Il calciomercato si avvicina. Mentre in campo le squadre sono ferme, i direttori sportivi lavorano e preparano già la prossima stagione sportiva. In casa Juve il nome di moda in questi giorni è quello del giovane talento del Valencia, Ferran Torres. L'esterno del Valencia, che ha catturato l'attenzione della Juventus, è in cima alle preferenze sul mercato. La conferma arriva anche dal Mundo Deportivo che racconta come il Barcellona sarebbe intenzionato a fermare le trattative per la prossima stagione a causa delle grosse perdite economiche. Strada spinata perciò per la Juventus, che così, si assicurerebbe il giovane spagnolo.