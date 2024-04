Dalla, il portale Relevo ha riportato la notizia di un interesse della Juventus per il giocatore del Genoa Albert. Questa la descrizione di Matteo Moretto di Relevo:"Negli ultimi giorni la Juventus ha avuto contatti diretti con il Genoa per Albert Gudmundsson. Il calciatore islandese è molto apprezzato da Cristiano Giuntoli. Nell’eventuale operazione tra club verrebbe inserita una contropartita per abbassare la cifra finale del cartellino".