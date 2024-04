E' già tempo di sfida interna., il presente della Juventus contro il futuro del Napoli per Guido Rodriguez. L'argentino, dopo tre mesi di stop è tornato in campo con il Betis Siviglia, è vuole essere protagonista di questo finale di stagione, nonostante il contratto in scadenza a giugno. Al momento le possibilità di permanenza sono minime e in Spagna parlano così del suo futuro: come riporta As, c'è il Barcellona, mentre in Italia c'è Cristiano Giuntoli, che l'ha messo nel mirino per la Juventus. E negli ultimi giorni ecco il Napoli di Giovanni Manna, oggi ancora ai bianconeri ma presto azzurro.