Mario, difensore centrale spagnolo classe 1995 in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid sarebbe finito nuovamente nel mirino della Juventus qualora in estate venisse ceduto il difensore brasiliano Gleison. Stando a quanto riferisce dalla Spagna Masfichajes.com i bianconeri virerebbero su Hermoso soltanto in caso di cessione del difensore brasiliano. La Vecchia Signora che valuta 60 milioni il cartellino di Gleison e soltanto a fronte di un'offerta adeguata valuterebbe la sua cessione.