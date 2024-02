Adrien, centrocampista francese del 1995 e membro della nazionale francese, si trova in scadenza di contratto con la Juventus e sembra essere un obiettivo di mercato concreto per il Barcellona. Secondo voci provenienti dalla Spagna, riportate dall'emittente televisiva "3Cat", i blaugrana stanno valutando l'apertura di un canale di trattativa con la madre-agente di Rabiot, con l'obiettivo di convincerlo a trasferirsi nella Liga a parametro zero.Nonostante ciò, la Juventus non sta rimanendo passiva e mantiene continui contatti con la signora Veronique per giungere a un accordo di rinnovo contrattuale. Rabiot, per la sua parte, sembra intenzionato ad attendere la fine della stagione prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. La situazione si presenta quindi come un delicato equilibrio tra le due squadre e il giocatore, con molte incertezze ancora da risolvere.