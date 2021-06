Uno dei rompicapo che la dirigenza della Juventus si ritrova a dover risolvere, in chiave mercato, è il ritorno dei diversi calciatori che hanno passato l'ultima stagione in prestito in altri club: gli esuberi. Tra questi, Daniele Rugani, di ritorno dal Cagliari, che non fa più parte del progetto sportivo bianconero. Secondo quanto riporta todofichajes.com, il centrale di difesa sarebbe molto vicino al Real Betis. La Juve chiede 4 milioni, la squadra spagnola sta cercando di abbassare il prezzo, la trattativa, quindi, va avanti, con la convinzione che il Betis sia una destinazione gradita a Rugani.