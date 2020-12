2









Un pazzo scambio, uno di quelli difficili anche solo da nominare. Non c'è ancora una vera e propria trattativa e le difficoltà sono moltissime, ma in Spagna ne parlano e se si dovesse concretizzare sarebbe lo scambio più clamoroso del prossimo calciomercato, ma anche degli ultimi visti. Juventus e Barcellona sono ormai in buoni rapporti da tempo e lavorano su fronti comuni, con scambio alla Pjanic-Arthur che possano aiutare entrambi i club. In questo caso la prossima operazione vede coinvolti Paulo Dybala e Ansu Fati. La Joya non ha ancora rinnovato con la Juve e il club bianconero ha un debole per il gioiellino blaugrana, che è assistito da Jorge Mendes, agente di Cristiano Ronaldo. La fortissima crisi economica del Barcellona è un fattore di cui poter approfittare, presentando un'offerta per una cessione dolorosa ma che rappresenterebbe una bocca d'aria importante. Uno scambio molto difficile, ma in Spagna ne parlano, perché nella polveriera Barça tutto sembra possibile, specialmente nell'estate in cui Messi deciderà il suo futuro e il suo possibile addio a zero...