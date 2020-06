Ferran Torres è una delle stelle del mercato che verrà. L'esterno del Valencia piace a tante squadre: ventenne di grande qualità e carattere, ha un contratto in scadenza nel 2021, che fa gola a diversi club, pronti a tutto pur di accaparrarselo. Tra questi c'è la Juve, che segue da molto tempo il ragazzo. Ma non sono solo i bianconeri ad essere interessati in Italia. Secondo quanto riferito da El Espanol su Ferran Torres si sarebbe fiondato il Napoli, pronto ad offrire 40 milioni di euro al Valencia per assicurarselo. Ferran, oltre che dalla Juve, è seguito anche da Borussia Dortmund, Liverpool e Bayern Monaco.