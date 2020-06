Un clamoroso ritorno in Italia potrebbe prospettarsi per uno dei più 'vecchi' obiettivi della Juventus. Sin dai tempi della Fiorentina, Fabio Paratici ha coltivato l'intenzione di portare in bianconero Stefan Savic, oggi centrale dell'Atletico Madrid. Stando a quanto racconta AS, in Spagna, il difensore costerebbe 25 milioni di euro e potrebbe arrivare nel caso in cui dovesse essere ceduto uno dei centrali attualmente nella rosa di Sarri. L'indiziato numero uno sembra essere Daniele Rugani, ormai ultima scelta nella batteria difensiva della Juventus.