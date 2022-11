Sembra destinato a non sparire mai il nome di Alvaro Morata dal destino della Juventus. Dopo averlo provato a trattenere in estate infatti, ora i bianconeri potrebbero effettuare un nuovo tentativo nella prossima sessione di mercato. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes infatti, Madama starebbe nuovamente sondando il terreno per l'attaccante spagnolo.