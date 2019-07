Romelu Lukaku è un grande obiettivo di mercato di Juventus e Inter per rinforzare l'attacco in questo caldissimo mercato estivo. Il centravanti è destinato a lasciare il Manchester United e vorrebbe proseguire la propria carriera in Serie A. I nerazzurri lo seguono da tempo, mentre l'interesse dei bianconeri con i vari intermediari è più recente. Secondo quanto riportato da As in Spagna, però, l'affare sarebbe ormai praticamente concluso: Lukaku andrà all'Inter per 80 milioni di euro, comprensivi di bonus, e il grande colpo verrà annunciato all'inizio della prossima settimana.