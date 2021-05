5









La Juventus su Zinedine Zidane. In uno dei giorni chiave per il presente e il futuro dei bianconeri arriva dalla Spagna un'indiscrezione sul possibile prossimo allenatore. Andrea Pirlo ha ribadito di volersi giocare tutte le carte in questo finale di stagione, di essere ancora a capo di questa Juventus e, soprattutto, di non voler vedere rassegnazione nel gruppo perché c'è ancora spazio per chiudere la stagione al meglio. Intanto, le indiscrezioni sul futuro continuano a circolare intorno alla Continassa e Marca in prima pagina riporta: “La Juve apre la strada a Zidane”. In Spagna sono sicuri: la rottura con il Real Madrid sarà realtà a fine anno, così Zizou può liberarsi e diventare l'uomo chiave della prossima Juve.