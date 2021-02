Secondo Don Balon in estate sarà sfida tra Tottenham e Juventus per Di Maria, in scadenza a fine stagione con il PSG. L'argentino piace molto a Mourinho, che lo aveva già allenato al Real Madrid. Un super colpo, a patto che il Fideo possa liberarsi e accettare un ingaggio non così elevato, perché complice la crisi Covid non sono più possibili forti investimenti.