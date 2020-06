Sarà un’estate solo di ritocchi per quanto riguarda il pacchetto difensivo della Juventus. Soprattutto tra i centrali, dove regna una grande abbondanza. L’ultima idea di mercato in questo senso, come sostengono dalla Spagna, sarebbe Stefan Savic dell’Atletico Madrid, già corteggiato in passato da Fabio Paratici. L’ultimo tentativo risale allo scorso autunno, che si concluse in un nulla di fatto poiché il montenegrino decise di rinnovare il suo contratto con i Colchoneros.



DUE COMPLICAZIONI – Nonostante sia un profilo di grande esperienza e affidabilità, ci sono due problemi che rendono l’operazione poco percorribile. La prima complicazione è di aspetto economico, infatti per portare Savic a Torino serviranno 25 milioni di euro. Il secondo è, per l’appunto, l’abbondanza della retroguardia bianconera. Il parco centrali conta sei difensori, Chiellini, Bonucci, De Ligt, Demiral, Rugani e Romero (al Genoa ma di proprietà della Juve). Per rendere concreta la pista Savic, sarà necessario cedere.