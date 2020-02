La Juventus lavora nel presente per pianificare il futuro, come i grandi club. Stessa strategia usata dal Real Madrid, che negli ultimi anni si è assicurato i migliori brasiliani in prospettiva: prima ha preso Vinicius junior (classe 2000), poi Rodrygo (2001) e da poco è sbarcato in Spagna anche il classe '02 Reiner. Su Rodrygo, però, ha puntato gli occhi la Juventus, che secondo la stampa spagnola vuole fare sul serio per provare a portare il brasiliano in Italia: è lui l'obiettivo numero uno di Fabio Paratici.