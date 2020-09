1









Oltre all’intreccio Dzeko-Suarez, la Juventus lavora anche per rinforzare la difesa di Andrea Pirlo, soprattutto nel ruolo di terzino dove mancano giocatori di livello. Stando a quanto riporta As, Juventus e Tottenham si sarebbero informate per Sergio Reguilon, esterno sinistro di difesa del Real Madrid, chiuso da Marcelo e Mendy. Il Napoli si è defilato nella corsa allo spagnolo, su cui è piombato il Manchester United che è disposto ad offrire circa 25-30 milioni per il giocatore.