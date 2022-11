Non solo difensori come Pavlovic o Gvardiol, la dirigenza della Juventus tiene d'occhio anche possibili rinforzi per il settore offensivo in questi Mondiali in Qatar.La Juve lo segue da mesi e nelle ultime ore il quotidiano spagnolo AS, ha confermato come questa sia una pista da monitorare.Per il classe 2002, un inizio di stagione in Liga più che positivo,per il Mondiale dove fino ad ora non è mai partito titolare ma in entrambi i match è subentrato nel secondo tempo.- "C'è sempre stato un interesse da parte dei club ma l’Athletic è interessato a rinnovare e parleremo, ma è normale che ci siano altre squadre interessate ai giovani calciatori e con il potenziale di Nico”, queste le parole del suo agente, Felix Tanta. E in effetti, al centro del futuro di Williams diventa chiave la scadenza del contratto con l'Athletic, ovvero il 2024. Senza dimenticare la clausola presente nel contratto attuale,. Difficile immaginare però che in questo momento a Torino siano disposti a fare un investimento del genere, meglio magari aspettare qualche mese con la speranza di avvicinarsi alla scadenza del contratto.