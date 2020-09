L'Atletico Madrid ha le idee chiare: non cederà i giocatori fondamentali. Il club spagnolo non sta facendo un ricco mercato, ma vuole tenere tutte le prime scelte del club: in un'estate anomala, diversa per via della pandemia, sono tante le società che hanno bussato alla porta rojiblanca, ma la risposta è stata la stessa per tutti: "No, grazie". E' successo con José María Giménez, ma anche con Álvaro Morata, per cui la società ha poca intenzione di trattare. Secondo il Mundo Deportivo, non partirà se la Juventus non si presenterà con la clausola rescissoria, che è di 120 milioni di euro.