In passato è stato accostato alla Juventus nella voce ‘sogni di mercato’, adesso torna in auge il suo nome. Stando a quanto riporta El Chiringuito, Harry Kane sarebbe pronto a tuffarsi in una nuova avventura, soprattutto qualora il Tottenham non centri la qualificazione alla prossima Champions League. Sull’attaccante inglese ci sarebbero club come Paris Saint-Germain, Barcellona e Juve, che potrebbe decidere di far partire l’assalto per il classe 1993 a due condizione: non riscattare Morata e cedere uno tra Cristiano Ronaldo e Dybala.