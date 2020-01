Quando nel mercato gira il nome di qualche canterano del Barça la curiosità è sempre abbastanza elevata. D'altra parte c'è sempre la speranza di poter assistere alla consacrazione di qualche nuovo fenomeno che ripercorra i passi di coloro i quali hanno fatto la storia recente dei Blaugrana. La Juventus lo sa, ed è per questo che, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, Paratici si sarebbe messo sulle tracce di Juan Miranda, terzino sinistro del club catalano. Classe 2000 ed ottime chance di diventare qualcuno di importante, era stato già seguito dalla Juve in estate, quando poi venne ceduto in prestito allo Schalke 04. A Gelsenrkirchen, però, il ragazzo non sembra aver trovato fortuna fino ad ora: per questo motivo, mai come ora, la dirigenza della Juve può affondare il colpo. L'offerta è stata già preparata: 10 milioni più ulteriori 5 di bonus. La palla passa al Barcellona.