1









La Juventus è alla continua ricerca di nuovi terzini per ravvivare un reparto dall'età media avanzata e dai numeri decisamente contati. In Spagna il Mundo Deportivo lancia l'indiscrezione su un possibile colpo low cost per il club bianconero sulla fascia destra. Si tratterebbe di Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli che si sta liberando a parametro zero. La Juve sarebbe pronta ad anticipare la concorrenza di Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, così da inserire nell'organico bianconero un giocatore che può dare manforte a Cuadrado e Danilo.