Lasi muove a grandi passi verso l'attaccante delMemphis. Andando per ordine l'attaccante olandese prima di poter approdare adeve riuscire a trovare l'accordo per rescindere il suo contratto con il. Il suo entourage è al lavoro da giorni per arrivare a questo accordo, così da potersi accasare a Torino, sponda Juventus, a zero. Proprio l'entourage di Depay avrebbe già un accordo per un contratto biennale con i bianconeri.Stando a quanto riferisce dalla Spagna Jigantes iUno con uno stipendio alto ed uno dallo stipendio medio.Ecco perchè ora i tifosi della Juve ci credono e Depay si avvicina a grandi passi verso Torino e il ruolo di vice-Vlahovic.