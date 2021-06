Quella su Memphis Depay è una telenovela di mercato che ha occupato gli ultimi giorni sull'asse Catalogna-Piemonte, soprattutto grazie agli aggiornamenti che arrivavano dalla Spagna. Il giocatore olandese, attualmente impegnato agli Europei con la sua nazionale, è in uscita a parametro zero col Lione. Il Barcellona ci si era avventato per primo, ma dopo alcune frenate a cause delle difficoltà economiche dei blaugrana, e della loro necessità di sfoltire l'attacco prima di comprare nuovi giocatori, si è inserita la Juventus migliorando l'offerta d'ingaggio del Barça. Oggi, tuttavia, Sport rivela in via definitiva che Depay non andrà alla Juve. Il Barcellona infatti, nonostante il presidente Laporta sembrasse piccato per le difficoltà dell'attaccante di accettare l'accordo, si è adoperato per migliorare il tiro e trovare il giusto compromesso per venire incontro alle sue richieste. E Depay ha detto sì. I dettagli e la firma verranno più avanti, ma la decisione è presa. No alla Juve, sì al Barça.