L'ultima stagione di Ronaldo? Chissà. A raccontarlo però è il portale spagnolo 'Diario Gol', molto vicino alle vicende del Real Madrid. Il portoghese, 35 anni in questo 2020, avrebbe deciso di lasciare Torino a fine stagione stando alle parole degli spagnoli: un addio che rientrerebbe nell'ottica di Agnelli di abbassare il monte ingaggi ma anche l'età media della squadra. Ronaldo vorrebbe pertanto firmare con un'altra, grande squadra per l'ultimo contratto della sua meravigliosa carriera: anche per questo, il Psg ci starebbe pensando e vorrebbe farlo firmare quanto prima. La Juve non avrebbe così tante remore nel privarsi di CR7...