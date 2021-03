"Cristiano Ronaldo vuole tornare, ma...". E' questo l'incipit dell'approfondimento di Marca, che racconta il presente e il futuro di Cristiano Ronaldo: "Settimane fa è arrivata l'offerta formale di Jorge Mendes, prima della decisione della Juventus di cercare una squadra per l'attaccante di fronte alla più che delicata situazione economica in cui si trova. Il problema per il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro è che il club bianco non pensa a ricongiungersi. CR7 sa che tornare indietro nel tempo è un sogno irrealizzabile, ma ci ha provato". Ora per il Real Ronaldo è "una opción aparcada, tradotto: "Un affare parcheggiato". Fermo, in stallo.